Ющенка переконують, що через підвищення зарплат все розвалиться

11:29, 23 жовтня 2009
Політика
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До Президента звернувся мер Луцька

Луцький міський голова Богдан ШИБА звернувся до Президента України з проханням не підписувати згаданий популістський Закон України «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати у 2010 році», ухвалений 20 жовтня цього року Верховною Радою України.

Про це йдеться у зверненні міського голови , опублікованому на сайті Луцької міської ради.

Б.ШИБА нагадує, що цим законом передбачено поетапне збільшення мінімальних соціальних стандартів уже з першого листопада 2009 року.

«В такий спосіб перекреслюється можливість формування місцевих бюджетів знизу, оскільки збалансувати таке істотне зростання видаткової частини в умовах продовження економічної кризи не вдасться нікому. Окрім того, заробітна плата істотно підвищиться для високопоставлених категорій бюджетників, у першу чергу – чиновників», - зазначає мер Луцька.

Він попередив, що запровадження таких соціальних стандартів остаточно знищить економіку комунальних підприємств, які і зараз не в стані виплачувати заробітну плату своїм працівникам, і приведе до необхідності на порядок підвищувати тарифи за житлово-комунальні послуги або припиняти роботу підприємств.

«І знову виграють підприємства, що працюють в «тіні», - застеріг Б.ШИБА.

Він також звертається до В.ЮЩЕНКА з проханням підтримати позицію уряду України про підвищення в наступному році заробітної плати лише визначеним категоріям бюджетників, які отримують невисоку зарплатню: вчителям, лікарям, працівникам культури і науки.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня Верховна Рада України прийняла закон «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати в 2010 році».

Законом встановлюється прожитковий мінімум на одну людину з розрахунку на місяць у розмірі: з 1 листопада 2009 року – 701 грн., з 1 січня 2010 року – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн., з 1 грудня – 875 грн.

Крім того, законом встановлена мінімальна заробітна плата з 1 листопада 2009 року – 744 грн., з 1 січня 2010 року – 869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.

Коментуючи прийняття цього закону, заступник міністра фінансів Владимир МАТВІЙЧУК заявив, що через збільшення мінімальної заробітної плати потрібно буде скоротити 45% працівників бюджетної сфери.

За його словами, підвищити мінімальну зарплату в умовах кризи можна лише завдяки скороченню працівників на підприємствах і здійсненню «зрівнялівки в оплаті праці». На думку В.МАТВІЙЧУКА, це призведе до банкрутства низки підприємств.

Уряд має намір рекомендувати Президентові ветувати цей закон про підвищення соціальних стандартів.

 

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