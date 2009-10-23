За стартом Януковича наглянуть росіяни, азербайджанці і турки

Сьогодні у Києві відбудеться ХІІ з’їзд Партії регіонів. Він відкриється о 18.00 у Міжнародному виставковому центрі, розташованому на Лівому березі столиці України, повідомили УНІАН у прес-центрі з’їзду.

Головний пункт порядку денного з’їзду – висунення кандидата на пост Президента України.

З’їздові передували обласні партійні конференції та партзбори у Криму, які загалом обрали 597 делегатів.

У роботі з’їзду візьмуть участь представники всіх політичних партій та громадських організацій, які співпрацюють із Партією регіонів.

Як почесні гості на з’їзд прибудуть, зокрема, делегації партій «Єдина Росія», «Новий Азербайджан», «Процвітаюча Вірменія», «Центристський союз Молдови», делегація турецької Партії справедливості та прогресу.

Спостерігати за перебігом з’їзду висловили бажання понад 60 представників дипломатичного корпусу. Підтвердили також свій намір бути присутніми на з’їзді посол Організації з безпеки і співробітництва в Європі та представник Франції в Раді Європи.

У прес-центрі на з’їзд акредитувалися 362 українських та зарубіжних журналісти. Для них відкрита прес-зала, де створені всі умови для якісного висвітлення перебігу з’їзду.

Робота з’їзду транслюватиметься наживо на «5 каналі» з 18.10.