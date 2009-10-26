Ющенко з родиною прилетів у Хоружівку вертольотом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув у рідне село Хоружівка Недригайлівського району Сумської області, де наразі у місцевому храмі Святого Андрія Первозванного, побудованому за кошти родини ЮЩЕНКІВ, проходить обряд його благословення на участь у виборах глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, глава держави прибув до Хоружівки на гелікоптері разом із членами своєї родини, а також із рідним братом – народним депутатом України Петром ЮЩЕНКОМ.

Його зустрічали голова Сумської облдержадміністрації Микола ЛАВРИК, представники обласної та районної влади, керівники силових структур області та близько 2 тисяч жителів Хоружівки та навколишніх сіл.

Допуск у храм, де проходить молебень, обмежений, тож присутні очікують на вихід глави держави під його стінами.

При виході із храму В.ЮЩЕНКО виступить перед односельчанами. Також не виключено, що він разом із родиною відвідає могили своїх батьків Андрія Андрійовича та Варвари Тимофіївни Ющенків.