Литвин: до ворожки ходити не треба - дочасні вибори до ВР будуть

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН прогнозує, що у травні 2010 року в Україні пройдуть позачергові парламентські вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам після реєстрації кандидатом у Президенти України.

«До ворожки ходити не треба - у травні будуть дочасні вибори до Верховної Ради України. Переможець (президентських виборів – УНІАН) буде намагатися зробити все, щоб закріпити успіх», - сказав В.ЛИТВИН. Він зауважив, що «при звичайному розкладі сил буде виникати багато проблем».

Спікер також підкреслив, що посада Президента України, з точки зору економічних можливостей, не така «спокуслива, щоб завтра всі вишикувались стрункими рядами і пішли до Президента». В.ЛИТВИН вважає, що ключовою в Україні залишатиметься посада прем’єр-міністра. «Туди не заростає народна стежка – до Кабінету міністрів», - підкреслив В.ЛИТВИН.