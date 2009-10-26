Нардеп Клименко заявляє, що не підписувався за відставку Мартиненка

Народний депутат, член фракції блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Олександр КЛИМЕНКО заявляє, що не ставив свого підпису під “нібито зверненням про відставку Миколи МАРТИНЕНКА” з посади голови фракції НУ-НС.

В інтерв’ю УНІАН він пояснив, що не брав участі в жодних зборах фракції НУ-НС, де б обговорювалося питання відставки М.МАРТИНЕНКА.

“Наскільки мені відомо, такого засідання взагалі не було”, – сказав О.КЛИМЕНКО.

При цьому він підкреслив, що ніколи не братиме участі в організації заходів, спрямованих на розвал нинішньої парламентської коаліції.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією газети «Комерсант-Україна» (№ 182 від 23 жовтня), глава Секретаріату Президента України, голова політради партії «Наша Україна» Віра УЛЬЯНЧЕНКО не виключає можливості відставки лідера фракції НУ-НС М.МАРТИНЕНКА і повернення на цю посаду В’ячеслава КИРИЛЕНКА. Видання стверджує, що 22 жовтня члени фракції НУ-НС відновили збір підписів за відставку М.МАРТИНЕНКА.

23 жовтня В.КИРИЛЕНКО заявив, що в НУ-НС зібрана вже достатня кількість голосів для зміни лідера фракції.

Сьогодні, 26 жовтня, депутати від НУ-НС Борис ТАРАСЮК та Олесь ДОНІЙ заявили, що легітимного списку з підписами депутатів від НУ-НС за відставку М.МАРТИНЕНКА не існує.