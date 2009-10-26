Литвин: без доступу на ринки ЄС доведеться ставити на колишній СРСР

Україна змушена буде співпрацювати виключно з країнами колишнього СРСР, якщо не вирішить питання про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН під час відкриття 13-го засідання Комітету з парламентського співробітництва між Україною та ЄС.

«Якщо у нас не буде тривалий час рішення про зону вільної торгівлі, то, звичайно, це примусить Україну зробити виключно ставку на пострадянський простір», - сказав спікер.

За його словами, сьогодні Україна «відкрила свої кордони» для товарів іноземного виробництва, але ринки збуту країн ЄС для неї закриті.

Говорячи про співробітництво України і Росії, В.ЛИТВИН зазначив, що відносини мають бути «прогнозовані і стабільні», виходячи з принципів рівності двох країн.

«Ми весь час демонструємо свої історичні образи», - зазначив він.

За словами голови ВР, необхідно вести діалог з Росією і «не намагатися сподобатися, особливо перед виборами, для того, щоб заручитися міфічною підтримкою».

Він наголосив, що зовнішня політика України багато в чому залежатиме від її внутрішньої політики.

«Якщо ми будемо виключно орієнтуватися на те, щоб відродити індустріалізаційний етап нашого розвитку на рівні 90-го року – металургія, хімія, ВПК, то цілком очевидно, що ми повинні триматися пострадянського простору», - зазначив В.ЛИТВИН.

Разом із тим, за його словами, «якщо наша програма буде зосереджена на тому, що ми маємо робити ставку на освіту, на науку, на інтелект, на технології, то ви прекрасно розумієте, де вони знаходяться».

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого 2008 року Україна та ЄС розпочали переговори про створення зони вільної торгівлі, що має стати складовою новою Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Раніше сторони планували завершити переговори до кінця цього року, однак в МЗС України вважають, що питання зони вільної торгівлі до кінця року погодити не вдасться.