Катеринчук пояснив кандидатам, як з ним можна домовитися

Від майбутнього Президента залежить вектор розвитку України. Про це сьогодні на прес-конференції в Одесі заявив лідер Європейської партії України, народний депутат України Микола Катеринчук. "...Або ми станемо справжньою європейською країною, або повернемося до статусу колонії. Тому будь-який кандидат, який забажає підтримки нашої партії, має включити до своєї передвиборчої програми наступні пункти: започаткування безвізового режиму з країнами Євросоюзу, вступ України до Європейського Союзу та внесення змін до Конституції України з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії», - цитує слова політика прес-служба Європейської партії України.

Микола Катеринчук вкотре підкреслив, що з самого початку свого заснування очолювана ним партія заявила стратегічну мету політичної діяльності – «становлення України як європейської держави із відповідальною владою та широким залученням громадян до управління своєю країною та вступ до Європейського Союзу».

«В Україні діє активне громадянське суспільство, яке має суттєвий потенціал для розвитку демократії, свободи і становлення правової держави. Ми вважаємо, що тільки спільне європейське майбутнє здатне об’єднати Україну та забезпечити стабільні перспективи розвитку українській державі у світі. Разом з тим з початком президентської кампанії молода українська демократія вкотре постала перед загрозою цілковитого знищення. Україна знову поставлена перед вибором – бути незалежною демократичною державою, чи перетворитися в країну з ручним управлінням та авторитарним режимом», - наголосив Микола Катеринчук.

«Наша держава має усі шанси стати лідером Східної Європи та форпостом демократичних перетворень на пострадянському просторі, надихнувши своїм прикладом інші пострадянські країни», - додав він.