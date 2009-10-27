Тягнибок подав документи на реєстрацію кандидатом у Президенти

Лідер Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олег ТЯГНИБОК подав документи в Центральну виборчу комісію на реєстрацію кандидатом на пост Президента України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня 2009 року у Києві відбувся XXI З’їзд Всеукраїнського об’єднання «Свобода». Делегати з’їзду одностайно висунули кандидатуру О.ТЯГНИБОКА на пост Президента України.