Тягнибок подав документи на реєстрацію кандидатом у Президенти
19:29, 27 жовтня 2009Політика
1892 0
Повідомила прес-служба ЦВК
Лідер Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олег ТЯГНИБОК подав документи в Центральну виборчу комісію на реєстрацію кандидатом на пост Президента України.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК.
Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня 2009 року у Києві відбувся XXI З’їзд Всеукраїнського об’єднання «Свобода». Делегати з’їзду одностайно висунули кандидатуру О.ТЯГНИБОКА на пост Президента України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter