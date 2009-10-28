Нові соцстандарти у версії ПР викинуть на вулицю 80 тисяч людей?

У випадку підписання Президентом України ухваленого парламентом закону про підвищення соціальних стандартів підприємства гірничо-металургійного комплексу будуть змушені зупинити виробництво, або cкоротити персонал на 20%, а це 80 тис. осіб.

Про це заявив народний депутат України від БЮТ, член Президії Спільного представницького органу сторони працедавців Олег ШЕВЧУК, повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко.

«У випадку, якщо Президент України Віктор ЮЩЕНКО не накладе вето на Закон «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати в 2010 році», підприємства гірничо-металургійного комплексу (ГМК) або повністю зупинять свою роботу, або підуть на масові скорочення персоналу і відрахувань на соціальну сферу», - сказав депутат.

«Сьогодні є чіткі розрахунки керівництва всіх підприємств ГМК, зібрані Федерацією металургів, щодо наслідків введення в дію цього закону. Підприємства галузі радикально скоротять спеціалізовані соціальні програми, практику медичного обслуговування і оздоровлення, відмовляться від преміювання і неминуче підуть на масові звільнення. При цьому мінімум, який називається, це скорочення 20% персоналу», - зазначив О.ШЕВЧУК.

Народний депутат підкреслив, що, зокрема, на “Запоріжсталі” прогнозується звільнення більш як 20% робітників, на Маріупольському заводі ім. Ілліча – близько 10%, Запорізький сталепрокатний завод буде вимушений повністю зупинити свою роботу і звільнити 1147 працівників.

«Невже в цьому полягає суть бачення соціальної реформи з боку опозиції?», - запитав О.ШЕВЧУК.

Він зазначив, що уряд робить все можливе, щоб стимулювати реальний сектор економіки і запропонувати ГМК спеціалізований комплекс програм з подолання наслідків кризи. У зв`язку з цим, підкреслив О.ШЕВЧУК, глава держави зобов`язаний прислухатися до думки експертів та працедавців і ветувати цей закон.

«Президент В.ЮЩЕНКО все ще залишається гарантом Конституції. І саме у нього є останній механізм, здатний зупинити обвал ринку і економіки в цілому. Підвищення соцстандартів у версії опозиції викине на вулицю близько 80 тисяч робітників. А це вже – соціальна катастрофа, відповідальність за яку ляже на Партію регіонів і Президента, якщо він не скористається правом вето», - зауважив народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 20 жовтня ухвалила закон «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати у 2010 році».

«За» проголосувало 254 із 429 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Не голосувала у повному складі за даний законопроект фракція БЮТ і частково фракція «Наша Україна – Народна самооборона».

Законом встановлюється прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць у розмірі з 1 листопада 2009 року – 701 грн., з 1 січня 2010 року – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн., з 1 грудня – 875 грн.

Крім того, законом встановлено мінімальну заробітну плату з 1 листопада 2009 року – 744 грн., з 1 січня 2010 року – 869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.

У 2009 році в Україні Кабінет міністрів України встановив мінімальний рівень заробітної плати з 1 січня у розмірі 605 грн., з 1 квітня – 625 грн., з 1 липня – 630 грн., з 1 жовтня – 650 грн., з 1 грудня 2009 року – 669 грн.

25 жовтня була оприлюднена заява Міжнародного валютного фонду, в якій МВФ висловив надію, що згаданий закон буде ветований Президентом України.

Непідвищення мінімальних стандартів, згідно з Меморандумом про співпрацю України з МВФ, є однією з умов продовження співпраці і виділення Україні у середині листопада четвертого – останнього – траншу кредиту стенд-бай у розмірі 2,5 млрд. SDR (понад 3,7 млрд. дол).

Глава Секретаріату Президента Віра УЛЬЯНЧЕНКО раніше заявила, що Президент і спеціалісти СП вивчають закон «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати у 2010 році».

«Тривають консультації, працюють спеціалісти над цим законом, вивчаються джерела фінансування, якщо вони є… Вивчається закон: в яку копійку це виллється країні. Це непростий закон і непросте рішення. Президент працює над цим законом. Є ще, слава Богу, час», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.