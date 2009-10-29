Житомирський губернатор: життя після виборів не закінчується
05:53, 29 жовтня 2009Політика
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"Президентом, напевне, стане Ющенко"
Голова Житомирської облдержадміністрації Юрій ЗАБЕЛА не планує залишати лави партії “Наша Україна” після виборів, хто б не став наступним Президентом України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЗАБЕЛА повідомив на прес-конференції.
Він сказав, що зараз очолює Житомирську обласну організацію “Нашої України”, а “життя після виборів не закінчується за будь-якого політичного розкладу”.
При цьому Ю.ЗАБЕЛА висловив переконання, що "Президентом України, напевно, стане Віктор ЮЩЕНКО як людина, що зробила дуже багато для торжества демократії в Україні та свободи слова".
Голова Житомирської ОДА повідомив також про свій намір забезпечити у регіоні чесні та прозорі вибори.
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