Житомирський губернатор: життя після виборів не закінчується

Голова Житомирської облдержадміністрації Юрій ЗАБЕЛА не планує залишати лави партії “Наша Україна” після виборів, хто б не став наступним Президентом України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЗАБЕЛА повідомив на прес-конференції.

Він сказав, що зараз очолює Житомирську обласну організацію “Нашої України”, а “життя після виборів не закінчується за будь-якого політичного розкладу”.

При цьому Ю.ЗАБЕЛА висловив переконання, що "Президентом України, напевно, стане Віктор ЮЩЕНКО як людина, що зробила дуже багато для торжества демократії в Україні та свободи слова".

Голова Житомирської ОДА повідомив також про свій намір забезпечити у регіоні чесні та прозорі вибори.