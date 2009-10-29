Янукович збирається переглядати газові угоди з Росією

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ у разі обрання президентом України «цивілізовано» перегляне газові угоди з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ сьогодні на прес-конференції у Києві.

Відповідаючи на запитання, чи планує В.ЯНУКОВИЧ переглянути газові угоди з РФ, якщо буде обраний президентом України, Б.КОЛЕСНІКОВ сказав: «Ми, скоріше за все, їх переглянемо, але будемо діяти цивілізовано у відповідності до українських інтересів, щоб домогтися для України максимально можливих результатів».

Б.КОЛЕСНІКОВ також наголосив, що у разі обрання В.ЯНУКОВИЧА главою держави, Україна завжди і безумовно виконуватиме свої міжнародні зобов’язання.

Заступник голови Партії регіонів зауважив, що особливо це стосуватиметься повернення усіх зовнішніх боргів, які упродовж лише поточного року значно примножив чинний уряд. «Борги усі будуть повернені. Додаткові фінансові джерела для цього будуть знайдені за рахунок економічних реформ, економічного зростання», - пояснив Б.КОЛЕСНІКОВ.

У свою чергу, народний депутат від Партії регіонів, міністр економіки опозиційного уряду Ірина АКІМОВА зауважила, що за експертними оцінками складова тіньової економіки в Україні знаходиться на рівні 55-60% ВВП.

Вона висловила переконання, що за рахунок виведення фінансово-економічного потенціалу з тіні можна вирішити багато економічних і соціальних проблем, зокрема, й через створення якісного бізнес-клімату в країні.