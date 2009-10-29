Голова Верховного Суду України Василь Онопенко вважає, що ситуація на президентських виборах-2010 кардинально відрізнятиметься від виборів-2004.

«Що стосується судів, то у них роботи буде багато і під час виборів, і після голосування: у розгляді виборчих суперечок будуть задіяні всі загальні місцеві суди і адміністративні», - так спрогнозував ситуацію на виборах-2010 в ексклюзивному інтерв`ю журналу «Профиль» голова Верховного Суду. Але при цьому, за його словами, «судова система не вирішуватиме долю майбутнього президента України». На його думку, вирішальну роль в цьому зіграють чотири основні чинники: досконалість законодавчого регулювання виборчого процесу; поведінка ключових політичних гравців (політичних сил), а саме – дотримання ними виборчого законодавства, їх контроль один за одним, прозорість виборчого контролю, забезпечення належного спостереження за виборами з боку українських і міжнародних спостерігачів і позиція виборців.

"Адже на виборах їх результат визначається волею виборців, а не волею кандидата, його штабу, представників діючої влади», - поділився Василь Онопенко, нагадавши, що «ситуація з виборами в 2004 році виникла саме через якнайглибший конфлікт волі виборців і волі тодішньої влади, і судове рішення, таким чином, стало правовим способом рішення конфлікту».

Голова ВСУ Василь Онопенко вважає, що Верховний Суд дарма усунули від виборів.

Він пояснив, що під час виборчої кампанії основні претензії розглядатиме Київський адміністративний апеляційний суд, а за наслідками виборів вердикт буде за Вищим адміністративним судом. «А Верховний Суд як судовий орган від вирішення суперечок в цьому виборчому процесі відчужений, - розповів він «Профілю», уточнивши, що вважає це не зовсім правильним, «оскільки в такому важливому для країни питанні свою позицію міг висловити і Верховний суд – найвищий судовий орган нашої держави. Об`єктивно він є найбільш компетентним і незалежним».