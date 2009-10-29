В Україні назріває «люмпенська революція». Таку заяву під час прес-конференції в «Главред-медіа» зробив директор Інституту трансформації суспільства Олег Соскін.

За словами експерта, на сьогодні в Україні «є економічна складова революційної ситуації, але поки що немає політичної сили, яка б використала її в своїх інтересах».

Соскін переконаний, що в країні назріває«люмпенська революція», «оскільки в Україні повністю : 5% олігархів і 70% дуже бідних». «Ця маса може вибухнути, вона вже на межі», - сказав експерт.

Професор Національної академії управління Олександр Кириченко додав, що «сьогодні відбувається накопичення економічних суперечностей у суспільстві, достатньо тільки запалити сірник».

У той же час економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь допускає, що «система не розвалиться». «Ми маємо досвід латиноамериканських країн, які мали нестабільну економіку з ХIХ століття, але які продовжують існувати», - сказав він. За словами Жолудя, для переходу на «вищий рівень» потрібна, перш за все, політична воля.

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