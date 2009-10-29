Томенко: за «системну роботу» проти БЮТ Омельченку обіцяли «Героя»

Народний депутат України від БЮТ, заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що виключений нещодавно із фракції Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО системно працював проти БЮТ.

Про це М.ТОМЕНКО заявив у інтерв`ю «Лівому берегу».

Зокрема, відповідаючи на питання про «системні проблеми з кадрами в БЮТ - РИБАКОВ, ЛОЗІНСЬКИЙ, ОМЕЛЬЧЕНКО, не говорячи вже про «групу педофілів», М.ТОМЕНКО сказав: «Стосовно Григорія Омеляновича (ОМЕЛЬЧЕНКА). Ми ж знали, що він працює проти нас. Системно працює. Говорять, він за цю свою роботу найближчим часом одержить «Героя України». Хоча формулювання при присудженні звання, як ви розумієте, буде інше. (Посміхається)».

На питання, чому ж фракція не реагувала на його «підступи», М.ТОМЕНКО сказав: «... були заручниками цифри «226». Сьогодні, звичайно, з боку виглядає так, ніби людина викрила у фракції вбивць, педофілів і, публічно обурившись, пішла, голосно грюкнувши дверима. Не можна не визнати: те, що ми так довго це терпіли, - помилка. Ще одна наша помилка».

За словами М.ТОМЕНКА, «ще в 2006-му, коли я займався кампанією БЮТ у центральній Україні, до нас приходили наші активісти, скаржилися - ОМЕЛЬЧЕНКО агітує всіх не за БЮТ, а за якісь страхові поліси українсько-німецької компанії. Мабуть, він реалізовував свій проект».

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня у ЗМІ вибухнув скандал щодо розбещення дітей. Пізніше стало відомо, що з цього питання народний депутат Г.ОМЕЛЬЧЕНКО направляв численні депутатські звернення Президенту, Генпрокуратурі і МВС. Г.ОМЕЛЬЧЕНКО також заявив, що в скандалі фігурують три народні депутати.

14 жовтня Г.ОМЕЛЬЧЕНКО направив лідеру партії “Батьківщина” Юлії ТИМОШЕНКО заяву про вихід з лав партії. “Я думав, що партія “Батьківщина” та її керівництво здатні до самоочищення і виключення зі своїх лав колишніх кримінальних зеків. Але коли в партії перебувають люди, засуджені раніше за групові згвалтування, злодії, шахраї, люди, які зловживають землею... І всі мої спроби впродовж півтора років йдуть, наче вода в пісок, то я спокійно, без публічних звинувачень, пишу заяву про вихід (з партії)”, - сказав народний депутат України.

22 жовтня фракція БЮТ на своєму засіданні ухвалила рішення про виключення Г.ОМЕЛЬЧЕНКА зі складу фракції.