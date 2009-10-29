Тимошенко хоче одягнути школярів у форму

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО пропонує запровадити в школах обов’язкову форму для учнів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку позицію Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні під час першого засідання Ради директорів шкіл при Кабінеті міністрів.

«Мені здається, що це певним чином робить естетичним сам процес навчання, виховання та спілкування», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас глава уряду вважає, що шкільна форма не повинна бути однаковою для всієї України. «Мені здається, що тут мусить бути демократія і це не значить, що вона повинна бути для всієї країни однаковою, може бути якась інваріація», - вважає вона.

Ю.ТИМОШЕНКО запропонувала раді директорів шкіл обговорити це питання та в разі необхідності внести свої пропозиції на розгляд Кабінету міністрів.