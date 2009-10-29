Москаль поставив Януковича в чергу на перевірку диплома

Керівник міліції Криму Геннадій Москаль перевірить достовірність диплому про вищу освіту лідера Партії регіонів Віктора Януковича.

Так він відреагував на статтю "Української правди"про доходи кандидата в президенти Януковича.

У матеріалі, зокрема, зауважується, що в Українській академії зовнішньої торгівлі, де Янукович отримав "магістра міжнародного права", такого студента не пам`ятають.

"То ви хочете зробити з мене детектива по фальшивих дипломах?", - здивувався депутат, слова якого цитує прес-служба "Народної самооборони".

За словами Москаля, після справи Кислинського йому "обривають телефон сигналами з проханням розслідувати обставини отримання дипломів сотень таких неуків по всій Україні".

"Неуків у статусі начальників і начальничків. І дійсно, перевіряємо, а там – "липа", "липа", "липа"… Я вже навіть чергу встановив. А потім мені чомусь закидають, що ці розслідування мають політичне забарвлення", - додав депутат.

Москаль обурюється: "Чи я винен у тому, що люди, які не бажають вчитися і працювати, прагнуть потрапити у начальники через політику? Що саме в політиці вони знайшли собі двері до раю земного з усіма благами, яких не мають більшості людей?".

"Але… оскільки видання "Українська правда" дає мені, як народному депутату, завдання провести відповідне розслідування, то я це завдання виконаю", - заявив Москаль.

Разом з тим, депутат вимагає показового судового процесу над екс-заступником голови СБУ Андрієм Кислинським:

"Бо сьогодні в Україні є багато тисяч тих, хто використовує фальшиві дипломи... Багатьох людей застереже від злочину тільки розуміння, що вони під суворим наглядом Головдержслужби, СБУ, прокуратури, МВС, громадськості і трудового колективу".

Українська правда