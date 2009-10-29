Москаль поставив Януковича в чергу на перевірку диплома
Нардеп вимагає суду над Кислинським
Керівник міліції Криму Геннадій Москаль перевірить достовірність диплому про вищу освіту лідера Партії регіонів Віктора Януковича.
Так він відреагував на статтю "Української правди"про доходи кандидата в президенти Януковича.
У матеріалі, зокрема, зауважується, що в Українській академії зовнішньої торгівлі, де Янукович отримав "магістра міжнародного права", такого студента не пам`ятають.
"То ви хочете зробити з мене детектива по фальшивих дипломах?", - здивувався депутат, слова якого цитує прес-служба "Народної самооборони".
За словами Москаля, після справи Кислинського йому "обривають телефон сигналами з проханням розслідувати обставини отримання дипломів сотень таких неуків по всій Україні".
"Неуків у статусі начальників і начальничків. І дійсно, перевіряємо, а там – "липа", "липа", "липа"… Я вже навіть чергу встановив. А потім мені чомусь закидають, що ці розслідування мають політичне забарвлення", - додав депутат.
Москаль обурюється: "Чи я винен у тому, що люди, які не бажають вчитися і працювати, прагнуть потрапити у начальники через політику? Що саме в політиці вони знайшли собі двері до раю земного з усіма благами, яких не мають більшості людей?".
"Але… оскільки видання "Українська правда" дає мені, як народному депутату, завдання провести відповідне розслідування, то я це завдання виконаю", - заявив Москаль.
Разом з тим, депутат вимагає показового судового процесу над екс-заступником голови СБУ Андрієм Кислинським:
"Бо сьогодні в Україні є багато тисяч тих, хто використовує фальшиві дипломи... Багатьох людей застереже від злочину тільки розуміння, що вони під суворим наглядом Головдержслужби, СБУ, прокуратури, МВС, громадськості і трудового колективу".