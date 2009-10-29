На заводі «Радикал» відбудеться висунення Пабата в президенти

У п’ятницю, 30 жовтня, о 10.00 на території столичного заводу «Радикал» (вул. Червоноткацька, 83) відбудуться урочисті збори Народної Армії Спасіння щодо офіційного висування її лідера - Олександра ПАБАТА - кандидатом на пост Президента України.

Під час зборів буде представлена передвиборча програма О.ПАБАТА, в основі якої - План Спасіння України, розроблений Народною Армією Спасіння.

Телефон для акредитації: +38-067-998-54-90.