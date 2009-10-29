У Дніпропетровську може розгорітися серйозний корупційний скандал?

Днями в Дніпропетровську величезним тиражем було розповсюджено газету «Антимафия», що містить інформацію про нібито існуючі злочинні схеми, в яких замішані перші особи міста. В першу чергу йдеться про мера міста Івана КУЛІЧЕНКА, керівників більшості міськради і високопоставлених міських чиновників, повідомляє дніпропетровське Інформагентство «Новий міст».

Автори анонімного видання заявляють, що представники міської влади є безпосередніми учасниками схем з незаконного розподілу земель, що перебувають в міській власності. При цьому йдеться про 900 га незаконно виділеної землі в місті. У матеріалах вказані тіньові схеми розподілу коштів, зв`язки між корупціонерами. За словами авторів «Антимафии», частина зазначених у газеті фактів, вже перебуває на розгляді в прокуратурі.

Поява інформації про корупційні схеми в Дніпропетровській міській раді стала широко обговорюваним інцидентом. При цьому більшість міських експертів говорять про те, що велика частина викладеної інформації є відомим фактом, але лише зараз ця інформація в такому узагальненому вигляді стала надбанням широкої громадськості. Зокрема, координатор ГРАДу Андрій ДЕНИСЕНКО говорить, що готовий підписатися під 90% викладеної інформації. Згоден з ним і політолог Віктор ПАЩЕНКО. «Земля постійно йде не через аукціон, а якимись іншими шляхами, не зрозуміло як витрачається бюджет. Про все це говорилося і раніше. Проте, на жаль, шляхів подолання ніхто не пропонує, зокрема й через те, що силові та правоохоронні органи нічого з цим зробити не можуть», - вважає В.ПАЩЕНКО.

Заступник керівника бюджетної комісії Дніпропетровської міськради Вадим РУБЛЕВСЬКИЙ вважає, що виною всьому – перетин інтересів. «Газету не читав... Інтереси перетинаються... ну... не хотів би зараз цього коментувати... Інтереси у мера одні, у керівників партій інші, щоб їх “разрулить» — доводиться конфліктувати, якісь речі міняються на щось, але це звичайний політичний процес. Що стосується якихось корупційних схем..., мені про це нічого не відомо», - заявив В.РУБЛЕВСЬКИЙ.

Депутат Дніпропетровської обласної ради від БЮТ Вадим ДЖУМА також вважає, що вказані в матеріалах відомості є загальновідомим фактом. «Ніхто нічого нового не дізнався. Все давно вже відомо. Правоохоронні органи теж знають, хто, скільки і за що. Просто поки що немає команди «затримувати на хабарах». А так - все відомо».

Журналісти ІА «Новий міст» спробували одержати офіційні коментарі у фігурантів скандальних матеріалів. У свою чергу, поки що немає офіційних коментарів від прес-служб міської ради і міського голови Дніпропетровська.