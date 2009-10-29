Мельниченко підбиває ГПУ на очну ставку з Литвином і Кучмою

Екс-майор Державної служби охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО запевняє, що міжнародні експерти визнали автентичними фрагменти його записів (що стосуються кримінальної справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе), нібито зроблених у кабінеті колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«На сьогоднішній день правоохоронні органи мають всі докази, що високопосадові особи України скоювали злочини не тільки проти вашого колеги (Г.Гонгадзе), але і проти інших громадян України… Ні у кого сумнівів немає стосовно тих висновків, які зробили міжнародні експерти. Від себе я скажу - вони достовірні… Висновки однозначні, що записи автентичні», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

На уточнююче запитання журналістів, чи це висновки німецьких експертів, М.МЕЛЬНИЧЕНКО відповів ствердно. За його словами, на записах, які Генпрокуратура передала іноземним експертам, зафіксовані не лише розмови колишніх українських високопосадовців щодо Г.Гонгадзе, але й розмови, які викривають фальсифікацію результатів виборів, зокрема, у 1999 році.

М.МЕЛЬНИЧЕНКО запевнив, що будь-хто з колишніх та діючих високопосадовців не мав і не отримав жодних домовленостей і преференцій з боку нинішнього генерального прокурора України.

«Запевняю, ніяких домовленостей генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО не вів ні з КУЧМОЮ, ні з іншими щодо оприлюднення результатів експертизи записів. А слідча група (яка розслідує справу Г.Гонгадзе – УНІАН) на чолі з ГОЛОМШЕЮ (заступник генерального прокурора, який курирує цю справу – УНІАН) працює нормально. Я задоволений їх роботою», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Разом з тим він зауважив, що звертався з листом до глави Секретаріату Президента України Віри УЛЬЯНЧЕНКО з проханням прийняти його для надання списку осіб, які «чинили злочини проти України». «Сподіваюсь, завтра Віра Іванівна УЛЬЯНЧЕНКО прийме мене, і список тих людей, хто скоював злочини проти України», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО, зауваживши при цьому, що такий самий список він хоче передати прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО, оскільки в ньому містяться прізвища осіб, які на даний час є членами її політичної сили.

Також М.МЕЛЬНИЧЕНКО сподівається, що з огляду на результати експертизи найближчими днями слідчі Генпрокуратури проведуть очні ставки за його участі з головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНОМ і Л.КУЧМОЮ.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2008 року у Вашингтоні М.МЕЛЬНИЧЕНКО в присутності представників Генпрокуратури України передав європейським експертам записуючий пристрій і фрагменти записів, нібито зроблених ним у кабінеті Л.КУЧМИ, які можуть стосуватися кримінальної справи про вбивство журналіста Г.Гонгадзе.