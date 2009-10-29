Вінський ініціює акцію «Україна без Тимошенко і Януковича»

Народно-патріотичне об’єднання «За демократію і справедливість» започатковує акцію «Україна без ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧА».

Про це сьогодні заявив лідер НПО «За демократію і справедливість» Йосип ВІНСЬКИЙ під час наради з обласними координаторами організації, повідомили УНІАН в прес-службі організації.

«Вся наша робота, нашої політичної структури і наших партнерів, буде йти в рамках акції, яку ми започатковуємо зі стартом виборчої кампанії – «Україна без ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧА», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ. За його словами, на сьогодні необхідно об’єднати всі демократичні сили в потужний рух, подібний до того, яким у 2000-2001 роках був рух «Україна без КУЧМИ».

Він зауважив, що варто знайти третього кандидата, який має шанс вийти до другого туру президентських виборів і перемогти. Й.ВІНСЬКИЙ переконаний, що як Юлія ТИМОШЕНКО, так і Віктор ЯНУКОВИЧ несуть відповідальність за стан справ у країні як особи, які займали посаду глави уряду і контролювали більшість в парламенті.

«Треба чесно визнати, що та система, яку створив Леонід КУЧМА, далі продовжує функціонувати. На жаль, вона сьогодні влаштовує і Юлію ТИМОШЕНКО, і Віктора ЯНУКОВИЧА. І сподіватись на те, що вони, ставши Президентом, щось в державі змінять – це ілюзія», - підкреслив лідер НПО «За демократію і справедливість».