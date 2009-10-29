Політолог: є тільки два реальні кандидати в Президенти, але...

Директор Київського інституту проблем управління імені Горшеніна, історик і політолог Кость БОНДАРЕНКО вважає, що сьогодні є тільки два реальні кандидати в Президенти: лідер опозиції Віктор ЯНУКОВИЧ і прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, але хто з них переможе, поки що рано говорити.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції в Чернівцях.

К.БОНДАРЕНКО вважає, що не варто тішити себе ілюзіями, кажучи про те, що в Україні є велика кількість кандидатів у Президенти. «Я, звичайно, поважаю право громадянина України бути обраним, але існують об`єктивні показники, які свідчать: сьогодні є тільки два основні кандидати на вищий державний пост – В.ЯНУКОВИЧ і Ю.ТИМОШЕНКО», - вважає він. За словами експерта, дані соціологічних досліджень, одержані очолюваним ним Інститутом Горшеніна, свідчать: сьогодні за В.ЯНУКОВИЧА готові проголосувати 28,3%, за Ю.ТИМОШЕНКО – майже 21% опитаних. Решта «всіх кандидатів істотно відстають від лідерів і навряд чи можуть серйозно розглядатися», - сказав політолог.

На його думку, нинішня передвиборна кампанія має кілька основних моментів, що відрізняють її від попередніх. «По-перше, це кампанія, під час якої не сформовано чіткий «образ ворога» на жодному електоральному полі. У 2004 році на сході України чітко знали: ворогом є Віктор ЮЩЕНКО, який несе з собою примусову українізацію, військові бази НАТО на території України. На заході України вважали, що ворогом є Віктор ЯНУКОВИЧ, який веде за собою армію донецьких бандитів, який, прийшовши до влади, здасть Україну Росії. Політтехнологи культивували у виборців страх і програмували розкол України. Сьогодні цього немає», - зазначив К.БОНДАРЕНКО.

Натомість, вважає експерт, існують спроби об`єднати Україну, «зшити» її. «Ю.ТИМОШЕНКО активно працює на сході України – сьогодні експерти говорять про те, що вона може одержати в перспективі до 25% у традиційно «біло-блакитному» Харкові. Збільшилася, хоча й не радикально, кількість прихильників Ю.ТИМОШЕНКО на Донбасі», - сказав він.

У свою чергу, сказав політолог, В.ЯНУКОВИЧ намагається заручитися підтримкою заходу України, який до недавнього часу був налаштований щодо нього, в основному, вороже. Так, він відмовився від багатьох гасел, які раніше розділяли Україну, намагається акцентувати увагу на соціальних і економічних моментах. «Сьогодні соціологи говорять про зростання його рейтингу в Західній Україні – іноді до 9-10%. Істотно зріс рейтинг В.ЯНУКОВИЧА у Києві», - сказав К.БОНДАРЕНКО.

Саме тому, з його точки зору, ситуація залишається непрогнозованою. «Сьогодні не можна точно сказати, який з двох кандидатів переможе. У Ю.ТИМОШЕНКО відзначається, хоча й слабка, динаміка зростання рейтингу – вона змогла подолати межу 20%, чого їй довгий час не вдавалося. У В.ЯНУКОВИЧА показники зростають на заході України, але пропорційно він втрачає електорат на сході України», - вважає політолог.

Також К.БОНДАРЕНКО зазначив, що лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК, якого ще нещодавно вважали «третьою силою», схоже, сьогодні робить ставку на підтримку в другому турі В.ЯНУКОВИЧА. «У всякому разі, нові геополітичні позиції А.ЯЦЕНЮКА – Велика Європа у складі України, Росії, Білорусі, Казахстану і Сербії; акцентування уваги на православному чиннику, а також його заяви, можуть свідчити про спробу зіграти у спільну з В.ЯНУКОВИЧЕМ гру. А в другому турі підтримати лідера Партії регіонів – в обмін на обіцянку останнього розпустити Верховну Раду і оголосити дострокові вибори», - сказав він, додавши, що на дострокових виборах А.ЯЦЕНЮК розраховує на те, щоб сформувати нову політичну силу і під її прапорами пройти до Верховної Ради. «Таким чином, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ і А.ЯЦЕНЮК солідарно розігрують карту нейтралізації Ю.ТИМОШЕНКО як чинника», - переконаний політолог.

Другою серйозною відмінністю нинішньої виборчої кампанії К.БОНДАРЕНКО вважає той факт, що в ній не грає важливої ролі зовнішній чинник. «Великі світові гравці змирилися з тим, що українські вибори – це внутрішня справа України. І США, і Росія, і ЄС готові прийняти будь-якого переможця. Хіба що, крім В.ЮЩЕНКА, який вже давно став «валізою без ручки» з точки зору Заходу і «камінчиком у черевику» з точки зору Росії», - зазначив політолог. На його думку, якби в Україні не було демократичної системи зміни влади, то великі світові гравці застосували б інші, менш легітимні методи усунення нинішнього Президента. «На щастя, Україна – попри все – країна демократична», - переконаний К.БОНДАРЕНКО. Також він висловив надію, що вибори відбудуться вчасно, у встановлені терміни, без спроб зриву або ревізії результатів.