Полянчич та Оробець ініціюють звіт МОЗ у парламенті

Народні депутати від партії “Єдиний Центр” Михайло ПОЛЯНЧИЧ та Леся ОРОБЕЦЬ зареєстрували проект постанови про заслуховування на пленарному засіданні Верховної Ради 3 листопада звітів міністра охорони здоров’я та головного державного санітарного лікаря.

Про це УНІАН повідомила прес-служба партії.

Автори постанови зазначають, що основною темою звітів є ситуація, що склалася у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській областях у зв‘язку із збільшенням смертельних випадків від захворювань невстановленим типом гострої респіраторної вірусної інфекції.

Народні депутати наголошують, що ситуація, що склалася, потребує злагоджених дій не лише місцевої влади та МОЗ, а й координації зусиль всіх органів центральної влади, зокрема МНС, Міністерства освіти, Міністерства оборони. Тому результатом звіту міністра охорони здоров’я та головного санітарного лікаря має стати затвердження Верховною Радою постанови про реалізацію комплексу заходів щодо боротьби з розповсюдженням захворювання.