Тігіпко: уряд будує фінансові піраміди

Кандидат на пост Президента України, колишній міністр економіки України Сергій ТІГІПКО заявляє, що «уряд будує фінансові піраміди».

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так кандидат прокоментував повідомлення Міністерства фінансів України про підвищення максимального рівня доходності за 6- і 24-місячними облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) з 27% річних до 29,5%. Раніше повідомлялося, що середньозважена ставка розміщення 6-місячних облігацій на аукціонах 27 жовтня 2009 склала 27,89% річних, а за тиждень до того – 24,5% річних.

За словами С.ТІГІПКА, «якщо Мінфін готовий позичати гроші під 30%, це означає, що довіру до уряду вже підірвано. Такі високі відсотки востаннє пропонувалися перед кризою 1998 року».

«Це результат хаотичного запозичення грошей та непрофесійної економічної політики, а точніше – її повної відсутності, – упевнений С.ТІГІПКО. – Дуже скоро, задля оплати старих боргів, буде ввімкнено друкарський верстат, а це прискорить і девальвацію гривні, й інфляцію», – вважає С.ТІГІПКО.