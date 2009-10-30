Ющенко завітає на день народження університету Шевченка

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь в урочистостях з відзначення 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Як повідомляє офіційний сайт Президента, також сьогодні В.ЮЩЕНКО відвідає концерт творчих колективів «Всі ми діти твої, Україно!», який відбудеться у рамках Всеукраїнського форуму національних культур «Україна: мистецьке розмаїття та діалог культур» (Національний академічний театр опери і балету імені Т.Г.Шевченка).

Акція проводиться у рамках підтримки ініціатив Президента, спрямованих на розвиток традицій і культури української нації, пропагування культурного різноманіття національних меншин України, інтеграції до європейського культурного середовища.