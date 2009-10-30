Тимошенко поїде в район епідемії

Кабінет міністрів сьогодні о 12.00 проведе позачергове засідання з приводу епідеміологічної ситуації, яка склалася у західних регіонах України.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар прем`єр-міністра України Марина СОРОКА.

За її словами, у цей же час відбудеться засідання Державної надзвичайної протиепідеміологічної та протиепізоотичної комісії.

«Після засідання уряду прем’єр-міністр відвідає місто Тернопіль та райони епідемії», - сказала М.СОРОКА.