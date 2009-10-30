Тимошенко поїде в район епідемії
10:01, 30 жовтня 2009Політика
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Уряд проведе позачергове засідання
Кабінет міністрів сьогодні о 12.00 проведе позачергове засідання з приводу епідеміологічної ситуації, яка склалася у західних регіонах України.
Про це УНІАН повідомила прес-секретар прем`єр-міністра України Марина СОРОКА.
За її словами, у цей же час відбудеться засідання Державної надзвичайної протиепідеміологічної та протиепізоотичної комісії.
«Після засідання уряду прем’єр-міністр відвідає місто Тернопіль та райони епідемії», - сказала М.СОРОКА.
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