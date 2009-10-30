Мороз хоче сказати Ющенку в очі всю правду

Кандидат у президенти від Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ висловлює бажання провести теледебати з нинішнім главою держави Віктором ЮЩЕНКОМ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі СПУ.

«Я хочу сказати йому в очі всю правду про його авантюри з розпуском парламенту в 2007-му, і про те, які наслідки ми маємо від такого кроку», - пояснив О.МОРОЗ.

Лідер соціалістів також хотів би поговорити з В.ЮЩЕНКОМ про обіцянки, які той давав СПУ в обмін на його підтримку в 2004 році, під час минулої президентської кампанії.

Він також хотів би подискутувати з В.ЮЩЕНКОМ про суть влади, про способи її організації. «Сьогодні основний бич України - це корупція. Влада намертво зрослася з криміналом, і розрубати цей вузол можуть тільки вибори до Верховної Ради за партійними відкритими списками. Тому першочергове завдання Президента - внести такий закон і добитися його ухвалення», - упевнений О.МОРОЗ. Але, за словами головного соціаліста, ніхто з основних претендентів на пост глави держави не має наміру цього робити.

При цьому О.МОРОЗ заявив, що брати участь у дебатах з прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО він не бачить сенсу. «Про що нам говорити з ТИМОШЕНКО? Її авантюрна політика підірвала основи державності. А сам БЮТ - це не ідеологічна партія, а політичне оформлення бізнесу. Якщо ТИМОШЕНКО програє вибори, її політична сила дуже швидко розпадеться, частина бізнесменів перейде до Партії регіонів», - спрогнозував лідер СПУ.