Під покровом ночі більшість Черновецького дерибанила землю?

Під покровом ночі більшість Черновецького "дерибанила" київську землю. Так прокоментував результати вчорашнього пленарного засідання один із лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«В останні п’ять хвилин, коли порядок денний сесії вже було вичерпано і усі відхилені питання таки було проголосовано, у головуючого «раптом» виникло ще кілька пропозицій – щодо передачі тридцяти земельних ділянок у Голосіївському районі, про закріплення ділянки за невідомим гаражно-будівельним кооперативом і про продаж частки невідомо чого невідомо кому», - повідомив опозиційний політик.

За словами Андрієвського, прийняття цих рішень є цинічним нехтуванням інтересами київської громади та порушенням усіх можливих норм законодавства.

«Депутати не знають, за що вони голосували, яка частка і чого продається? Про це не знав навіть доповідач, оскільки жодних документів у нього не було. Депутат Журавський, який нібито готував цей проект рішення, був відсутній (хоча його картка брала участь у голосуванні), а головуючий спромігся тільки на фразу «це рішення дуже нагальне»», - зауважив Дмитро Андрієвський.

«Як чиновниками Черновецького продаються частки майна, що належать територіальній громаді, ми прекрасно знаємо. Нагадаю про ділянку площею 5,4 га у Протасовому Яру, яка була продана у 53 рази дешевше, ніж її ринкова вартість», - підкреслив депутат.

«Під покровом ночі у киян у черговий раз була поцуплена власність. Цю зажерливу владу не виправить ніщо. Тому єдиний спосіб збереження Києва – негайне усунення Черновецького та його камарільї від влади. А з прийнятими вчора вночі рішеннями повинні розібратись правоохоронні органи», - наголосив Андрієвський.