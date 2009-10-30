Ющенко назвав Тимошенко «вчорашнім днем»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО «вчорашнім днем» і не заздрить главі уряду, який долатиме наслідки її урядової політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з підприємцями.

В.ЮЩЕНКО піддав жорсткій критиці політику уряду в різних сферах економіки. Він висловив думку, що саме непродумана, популістська урядова політика значно загострила наслідки світової кризи в Україні.

«Нереалістичний, незбалансований бюджет привів Україну до небаченої кризи», - зауважив Президент. При цьому він сказав, що його заяви з цього приводу дуже часто розцінюють як політичні, оскільки і він, і Ю.ТИМОШЕНКО балотуються на цих президентських виборах. Однак, підкреслив В.ЮЩЕНКО, це не відповідає дійсності.

«ТИМОШЕНКО - це вчорашній день, тому що вона формує політику не ринкову, не конкурентну, не прозору. Наші ідеології протилежні, це різні світогляди», - сказав Президент.

Критикуючи дії уряду, Президент, зокрема, вживав такі вислови, як «колапс», «вульгарна поведінка уряду», “бурхливий популізм” тощо.

В.ЮЩЕНКО переконаний, що Україні доведеться заплатити дуже дорогу ціну за таку популістську діяльність Кабінету міністрів. «Я не заздрю тому прем’єру, який у 2010 році буде долати наслідки такої політики», - сказав Президент, додавши, що «це не та ринкова економіка, це не той уряд, за який варто голосувати».

В.ЮЩЕНКО також підкреслив, що політика уряду перечекати кризу є докорінно неправильною, і тому сьогодні потрібно спонукати Кабінет міністрів здійснювати реформи в усіх секторах економіки, оскільки лише це дозволить, на думку глави держави, подолати кризові явища в економіці.

Також він вважає, що необхідно здійснити ряд кроків зі збалансування державного бюджету, а також оптимізувати податкову політику, зменшивши фіскальних тиск на бізнес.

Крім того, на думку Президента, сьогодні необхідно оптимізувати питання, пов’язані із стабілізацією грошової одиниці.