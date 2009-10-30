ЦВК відмовила п’ятьом бажаючим стати кандидатами у президенти

Центральна виборча комісія відмовила у реєстрації кандидатами у президенти України п’яти особам, які подали відповідні документи.

Як передає кореспондент УНІАН, такі рішення були прийняті ЦВК сьогодні на засіданні одноголосно.

Відмовлено у реєстрації Леоніду КУЛИЧЕНКУ, Анатолію СУБОТІНУ, Анатолію ПОЛІЩУКУ, Олексію ГОНЧАРЕНКУ, Володимиру МЕЛЬНИКУ.

Як повідомив журналістам після засідання ЦВК перший заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА, у всіх цих людей не було передбаченої законом про вибори Президента грошової застави, а також були помилки у документах або були відсутні певні необхідні документи.

За словами голови ЦВК Володимира ШАПОВАЛА, у разі відмови від реєстрації людина може повторно подати необхідні документи до 11 листопада.