Путін подзвонив Тимошенко

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН обговорив по телефону з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО співробітництво РФ і України в газовій сфері.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі уряду Росії.

«В.ПУТІН і Ю.ТИМОШЕНКО торкнулися проблематики російсько-української взаємодії в газовій сфері. При цьому голова уряду РФ підкреслив необхідність неухильного дотримання Києвом усіх контрактних зобов`язань у цій галузі, взятих на себе сторонами», - йдеться в повідомленні.

У ході бесіди глави урядів двох країн також обговорили питання, пов`язані з проведенням 19 листопада в Ялті засідання Комітету з питань економічного співробітництва Російсько-української міждержавної комісії і зустрічі у форматі Ради глав урядів СНД, яка відбудеться 20 листопада.

Крім того, були обговорені деякі інші актуальні питання співробітництва двох країн.