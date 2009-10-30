Янукович буде вимагати мораторію на проведення мітингів

Лідер Парті регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що його політична сила вимагатиме накладення мораторію на проведення передвиборчих мітингів у зв’язку з епідемією грипу в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи у Харкові на заводі імені Малишева, він оголосив, що сьогодні буде відмінено його мітинг на майдані Свободи у Харкові, який мав розпочатися о 17-й годині.

“Ми у Харкові відміняємо мітинг, оскільки температура вже досить некомфортна для його проведення, і ми не знаємо, можливо, хтось із інфікованих може прийти на нього. Ми будемо вимагати, щоб масові заходи в Україні до завершення виборів не проводилися. Щоб на них був оголошений мораторій. Люди й так уже визначилися, хто чого вартий в нашій країні”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.