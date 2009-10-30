Тимошенко через «свинячий грип» скасувала усі передвиборчі заходи

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що у зв’язку із запровадженням по всій території України заборони на проведення масових заходів через виявлення випадків захворювань на грип A/H1N1 на три тижні проведення усіх передвиборчих заходів також буде скасовано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила журналістам на прес-конференції після завершення засідання Кабінету міністрів.

«Усі наші передвиборчі заходи відмінено», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На запитання журналістів, чи стосується це також і міжнародних футбольних матчів, які мають відбутися на території України у ці строки, Ю.ТИМОШЕНКО відповіла, що це є компетенцією відповідних міжнародних організацій і саме з ними будуть координуватись ці питання.

Ю.ТИМОШЕНКО також закликала усіх не політизувати проблему появи пандемічного грипу в Україні, «не робити піар-акцій на цій підставі».