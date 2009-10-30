Ющенко доручив Міноборони підготувати пересувні військові госпіталі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Міністерству оборони підготувати пересувні військові госпіталі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що сьогодні потрібно забезпечити необхідну кількість місць для хворих.

Президент повідомив про доручення Міноборони щодо розгортання пересувних мобільних госпіталів, які будуть підняті в разі потреби.