Путін: в України - проблеми з оплатою за російський газ

В України виникають проблеми з оплатою за російський газ. Євросоюз відмовляється від фінансової допомоги Україні в цьому питанні.

Як передає кореспондент УНІАН у Москві, про це заявив сьогодні прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН під час зустрічі з керівництвом політичної партії «Єдина Росія» за підсумками телефонної розмови з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

«Схоже, що в нас знову виникають проблеми з оплатою наших енергоносіїв, що вкрай сумно. Євросоюз обіцяних Україні грошей так і не дав для цих цілей. Хоча нас запевняли в тому, що потрібен місяць-півтора, пройшло вже близько трьох – жодного цента, жодної гривні Україна від Євросоюзу так і не отримала», - сказав В.ПУТІН.

Він зазначив, що лідери європейських країн відсилають «нас» до керівництва Єврокомісії, а керівництво ЄК ухиляється від контактів із цього питання.

«Я їх розумію – гроші платити треба тільки в самому крайньому випадку. Не хочеться», - сказав російський лідер.

В.ПУТІН зазначив, що днями МВФ зробив заяву про те, що українська влада проводить згубну економічну політику, і якщо так справа піде, то Фонд відмовиться від співпраці з Україною й не дасть більше кредитів.

Водночас, В.ПУТІН заявив, що за даними МВФ, гроші в Україні є. Він зазначив, посилаючись на дані фонду, що золотовалютні резерви України становлять 27-28 млрд. доларів при тому, що мінімально для забезпечення стійкості національної валюти й зовнішньоторговельних операцій необхідно 12 млрд. доларів.

Окрім цього, він підкреслив, що МВФ не лише не заперечує, ще й вважає правильним, щоб з цих джерел були оплачені енергоресурси з Росії. Крім того, В.ПУТІН додав, що в частині грошей МВФ є російська складова.