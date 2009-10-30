Ющенко: ліків поки вистачає, треба буде - проситимемо у інших країн

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що ліків для боротьби з пандемією грипу A/H1N1 поки вистачає, але він звернеться до світової громадськості, якщо буде потреба у додаткових ресурсах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам.

В.ЮЩЕНКО, зокрема, зауважив, що запас медикаментів, який сьогодні є в Україні, дозволяє забезпечити усіх, хто потерпає від захворювання.

Водночас, за його словами, якщо тенденції поширення інфекції збережуться і ліків не вистачатиме, він звернеться до світових інституцій, інших країн для отримання додаткової кількості ліків.

«Безумовно, ми отримаємо ту кількість препаратів, яка нам буде потрібна», - сказав Президент.