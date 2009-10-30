Тимошенко розказала Путіну, хто не дає сплатити за газ?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО перешкоджає виділенню грошей на оплату російського газу.

Як передає кореспондент УНІАН у Москві, про це заявив сьогодні прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН під час зустрічі з керівництвом політичної партії «Єдина Росія» за підсумками телефонної розмови з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

«За словами прем`єр-міністра України, В.ЮЩЕНКО перешкоджає нормальній співпраці між центральним банком, у розпорядженні якого знаходяться ці золотовалютні резерви, і урядом України, і блокує переведення відповідних грошових коштів», - сказав В.ПУТІН.

Він нагадав, що Росія проплатила транзит російського газу через територію України наперед – до першого кварталу 2010 року. За його словами, таким чином, загальний обсяг кредитування української економіки становив приблизно 2,5 млрд. доларів.

«Питання – що нам робити? Ставлю його не випадково, тому що ми знаходимося в процесі обговорення бюджету, і він так чи інакше значною мірою пов`язаний з економічною діяльністю наших великих інфраструктурних монополій», - звернувся В.ПУТІН до керівництва «Єдиної Росії».