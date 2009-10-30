Богословська: епідемія грипу А/H1N1 - вирок владі

Кандидат на пост Президента України Інна БОГОСЛОВСЬКА впевнена, що без створення сучасних діагностичних центрів і будівництва інфекційних лікарень через кілька років Україна перетвориться на осередок епідемій і поширення інфекційних хвороб. Про це вона заявила в коментарі, переданому УНІАН.

«Епідемія грипу А/H1N1, яка сьогодні так швидко поширюється територією Західної України, – це вирок сьогоднішній владі. Не менше 40% бюджету країни осідає в кишенях чиновників і казнокрадів. І незважаючи на те, що інфекція наближалася до кордонів України, влада нічого не зробила для запобігання епідемії. В аптеках немає медикаментів, лікарі працюють у кілька змін, в країні починається паніка», - підкреслює І.БОГОСЛОВСЬКА.

За словами кандидата в президенти, трагедії можна було б уникнути, якби в лікарнях можна було безплатно одержати кваліфіковану медичну допомогу.

«Люди займаються самолікуванням не тому, що вони неосвічені і не знають, до яких наслідки це може привести. А тому, що знають: у лікарні їм не допоможуть. А якщо допоможуть, це коштуватиме стільки, що борги вони віддаватимуть ще кілька років після лікування», - підкреслює І.БОГОСЛОВСЬКА.

Політик нагадує: зношеність основних фондів охорони здоров`я становить близько 80%, а укомплектованість сучасною медичною технікою і автотранспортом не перевищує 30% від потреб.

«Про що можна вести мову, якщо Тернопільська обласна державна адміністрація, вже після того, як почали вмирати люди, на боротьбу з ГРВІ виділила 50 тис. грн.», - зазначає депутат.

За словами І.БОГОСЛОВСЬКОЇ, «Юлія ТИМОШЕНКО говорила, що в Україні не буде кризи. Криза є. Тепер почалася епідемія. Що ще треба, щоб люди зрозуміли: влада не здатна вирішити існуючі проблеми. І на цьому фоні позачергові засідання Кабміну, квапні виїзди прем`єр-міністра до Тернополя виглядають не інакше, як спроба уникнути відповідальності за свою бездіяльність».

Кандидат у президенти переконує: іншого шляху, окрім будівництва як мінімум 9 сучасних діагностичних центрів, які забезпечують ранню діагностику для всіх верств населення, в нас немає.

«Нова влада, котра, я впевнена, прийде після президентських виборів, зобов`язана буде реалізувати програму «Здоров`я нації». За допомогою цієї програми будуть профінансовані лікарні, підвищені заробітні плати і надані соціальні преференції медикам. Якщо цього не зробити, на нас чекають нові біди», - попереджає політик.