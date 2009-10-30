Ющенко скасував свій вихід на Софійську площу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО скасував заплановану на 1 листопада презентацію своєї передвиборчої програми.

Повідомлення про це розміщено на сайті партії “Наша Україна”.

“У зв’язку із входженням України у серйозний епідемічний режим та з метою запобігання поширення вірусу грипу, акцію з презентації програми В.ЮЩЕНКА, заплановану на 1 листопада, скасовано”, - йдеться у повідомленні.

Водночас, у “Нашій Україні” заявляють, що виборчу програму кандидата у президенти В.ЮЩЕНКА “Вільна, справедлива, сильна Україна!” буде презентовано пізніше, про що буде повідомлено окремо.

”Ми закликаємо вас утриматися від участі в масових заходах, а у випадку появи будь-яких симптомів хвороби – звертатись до лікарів”, - наголошують в “Нашій Україні”.

Як повідомляв УНІАН, планувалось, що 1 листопада Президент В.ЮЩЕНКО на Софійській площі в Києві презентує свою передвиборчу програму.