Томенко думає, що Тимошенко буде домовлятися з чотирма суперниками

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що учасникам президентських виборів слід домовлятися про стратегію поведінки на наступний день після другого туру, маючи дуже високу конкуренцію всередині власного електорального поля.

Про це він сказав в інтерв`ю «Левому берегу».

За словами М.ТОМЕНКА, «ті депутати, які ближче до нас, вони приречені з нами домовлятися – у них немає інших перспектив. Ну, приміром, якщо з нами не домовляється ЯЦЕНЮК, у нього залишається два варіанти. Перший – закликати голосувати за ЯНУКОВИЧА, в обмін на що одержати якусь посаду, можливо. Слід враховувати: його кар`єра як самостійного політика на цьому закінчиться. Другий – хитріший, промовчати – не закликати своїх прихильників підтримати в другому турі когось або сказати: «голосуйте як думаєте» або «голосуйте проти всіх». Насправді, це синонімічно відкритій підтримці ЯНУКОВИЧА. Адже абсолютна більшість прихильників ЯЦЕНЮКА взагалі не прийдуть на другий тур або проголосують все-таки за ТИМОШЕНКО».

При цьому, зазначив М.ТОМЕНКО, якщо Арсеній ЯЦЕНЮК «діятиме таким чином і допоможе перемогти ЯНУКОВИЧУ, то перспектив його на наступну парламентську кампанію я не бачу. Якщо ж вирішить підтримати ТИМОШЕНКО, поставивши їй якісь публічні умови, допустимо: щоб у неї в команді були виключно професіонали, а зовнішня політика була такою-то, то свій власний електорат за собою збереже. Таким чином, ЯЦЕНЮК, як не крути, приречений підтримувати Юлію Володимирівну».

Також М.ТОМЕНКО вважає, що «якщо аналізувати ситуацію в цілому, реальна позитивна динаміка зростання рейтингів серед кандидатів «другого ешелону» є сьогодні тільки в ТІГІПКА».

Він підкреслив, що для перемоги в другому турі лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО «слід домовитися з усіма, хто набрав більше трьох відсотків. Про СИМОНЕНКА, із зрозумілих причин, ми не говоримо – він прийме сторону ЯНУКОВИЧА. Ми говоримо про ЯЦЕНЮКА, ЛИТВИНА, ТІГІПКА». При цьому, підкреслив А.ТОМЕНКО, в Анатолія ГРИЦЕНКА «трьох відсотків не буде. А ось домовленості з цими трьома – важлива умова для перемоги ТИМОШЕНКО в другому турі. Хоча, і ГРИЦЕНКО, і ТЯГНИБОК не зашкодять».

Крім того, вважає віце-спікер, нинішній Президент Віктор ЮЩЕНКО – “серйозний конкурент ТЯГНИБОКУ, за рахунок домінування правоцентристської риторики».

«ТІГІПКО, ЯЦЕНЮК, ЮЩЕНКО, ЛИТВИН – ті, з ким маємо домовитися ми, перш, ніж це зробить ЯНУКОВИЧ», - додав він.