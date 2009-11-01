Ректор Київського університету ім.Шевченка став Героєм України

Ющенко підписав указ

Ректору Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктору філософських наук, академіку НАН України Леоніду ГУБЕРСЬКОМУ присвоєно звання Герой України. Відповідний указ підписав Президент України Віктор ЮЩЕНКО. Як зазначається в тексті указу, розміщеному на Офіційному сайті Глави держави, високе звання присвоєно за “визначний особистий внесок у зміцнення освітньо-наукового потенціалу України, піднесення престижу національної освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців, багаторічну плідну наукову і педагогічну діяльність”. Також В.ЮЩЕНКО відзначив державними нагородами України працівників Київського національного університету імені Т.Шевченка.

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