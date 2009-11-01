Тимошенко обіцяє ввести страхову медицину

Кандидат у президенти України, глава уряду Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє після перемоги на президентських виборах ввести страхову медицину.

Про це йдеться у оприлюдненої на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО її передвиборчої програми "Україна переможе. Україна - це ти!".

"Право на охорону здоров’я не може залежати від гаманця чи посади, тому кожна людина гарантовано матиме медичну страховку за рахунок роботодавця чи держави, а заможні громадяни - за власний рахунок", - йдеться у передвиборчій програмі.

Ю.ТИМОШЕНКО запевнює, що "буде запроваджена система лікарняних кас, що зроблять медицину якісною і доступною для всіх громадян".

"Протягом трьох років лікувальні заклади будуть повністю оснащені найсучаснішим медичним обладнанням та автомобілями швидкої допомоги. Впродовж року буде наведено повний порядок з якістю ліків та цінами на них. Буде створено мережу лабораторій з контролю за генно-модифікованими організмами, якістю харчових продуктів та води", - йдеться у передвиборчій програмі кандидата Ю.ТИМОШЕНКО.