Тимошенко висловила співчуття Путіну

Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко надіслала вищу урядову телеграму співчуття своєму російському колезі Володимиру Путіну та російському народу у зв’язку з трагічною загибеллю громадян Росії в авіакатастрофі транспортного літака в Якутії, повідомляє Урядовий портал.

«Від імені Уряду і себе особисто прошу передати слова співчуття рідним і близьким, які загинули в авіакатастрофі в Якутії. Ми сумуємо разом з родинами загиблих», - йдеться у телеграмі прем’єр-міністра України.