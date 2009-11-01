У Тимошенко обіцяють впоратися з вірусом до виборів

У введені надзвичайного стану в країні немає потреби.

Такий висновок можна зробити зі слів першого віце-прем`єра Олександра Турчинова.

Відповідаючи на питання про можливість введення надзвичайного стану у зв’язку з епідемією грипу, він сказав: "Все, що можна робити для боротьби з інфекцією, з розповсюдженням вірусу, можна робити у межах карантину".

"Якісь ще додаткові позиції – я не бачу в цьому необхідності. Нам не потрібні якісь додаткові силові заходи", - зазначив Турчинов в ефірі телеканалу ICTV.

"Я переконаний, що режим карантину достатній, щоб подолати епідемію. Будь-які спекуляції навколо цього – це не личить ні політикам, ні тим, хто цим займається", - вважає він..

На питання, чи можуть бути перенесені вибори президента, які мають відбутися 17 січня 2010, віце-прем`єр відповів: "Я переконаний, що до проведення виборів нам вистачить часу і можливостей, щоб подолати цю проблему".

"Сподіваюся, що незважаючи на ці тимчасові проблеми з розповсюдженням інфекції, вибори пройдуть спокійно, і наші громадяни зможуть обрати собі президента", - наголосив Турчинов.

Крім того, він заявив, що з власникам аптек досягнуто домовленості про те, що "буде забезпечений обсяг ліків, який необхідний і для профілактики, і для лікування".

"Ціни на ці лікарські засоби будуть у тих межах, які існували до 20 жовтня. Тобто ми не дозволимо нікому мародерствувати або наживатися на проблемах", - наголосив віце-прем`єр.

За його словами, власники аптечних мереж пояснюють проблему дефіциту медичних засобів тим, що "буквально за тиждень вони реалізували річний обсяг лікарських засобів".

"На жаль, багато купують ліки, які не допомагають під час профілактики, а які треба вживати під час безпосереднього лікування", - зазначив Турчинов.

"Ми перевели на цілодобове виробництво вітчизняні заводи-виробники лікарських засобів і відкрили всі позиції щодо імпорту ліків в Україну", - заявив він.

Крім того, Турчинов заявив, що студенти мають право залишатися у гуртожитках на час тритижневого карантину.

"Ніякого насильного звільнення гуртожитків. Тобто ті студенти, які вважають, що у гуртожитках вони повинні залишатися навіть під час канікул, мають право залишатися у гуртожитках", - заявив він.

"Більше того, і Міносвіти і Мінздоров’я дали доручення і ректорам, і іншим структурам, які утримують гуртожитки, щоб там забезпечили всі умови і для проживання, і для надання медичної допомоги", - наголосив віце-прем`єр.

Українська правда