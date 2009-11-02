Тимошенко проведе нараду з виробниками ліків

Повідомляє прес-служба Кабміну

У понеділок, 2 листопада, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО проведе нараду з виробниками ліків та лікарських засобів. Як повідомляє прес-служба Кабміну, нарада розпочнеться об 11:00. Вхід до будинку уряду з вул. Грушевського 12/2, 1,3 під’їзди, 7 поверх, Мала зала. Акредитація до 9:30, 2 листопада за телефонами: (067) 4597909, (050) 3855521, (063) 2388228, (067)2301705.

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