Грип змінить порядок денний виборчої кампанії - експерти

Епідемія грипу в Україні змінить порядок денний виборчої кампанії, переконані експерти. Щоправда, є й думки щодо штучно спровокованої паніки з метою вплинути на хід президентських перегонів.

Про запровадження надзвичайного стану та скасування президентських виборів наразі говорити рано, сказав "Німецькій хвилі" голова Комітету виборців України Олександр Черненко. Але, на його думку, епідемія призведе до затягування із внесенням змін до виборчого закону, який скритикувала Рада Європи та Конституційний суд України, а також ускладнить формування виборчих комісій. Черненко впевнений, що провідні кандидати вповні скористаються епідемією для політичної самореклами.

Натомість член правління громадської організації "Альянс Майдан" Володимир Мартинюк підозрює владу в штучному перебільшенні масштабів епідемії та ставить під сумнів саму її наявність. Мартинюк нагадав, що всупереч порядку, карантин оголошений одразу на центральному рівні. А приводом для цього стали статистичні дані про смертність від простудних хвороб. Вони спричинили паніку в суспільстві, бо, як вважає Мартинюк, були опубліковані вперше за останні десятиліття: "Ми ж знайшли статистику, за якою минулого року в Америці на таку саму кількість душ населення було вдвічі більше смертей від запалення легень, застуди і так далі. Але ніхто при цьому не оголошував жодних надзвичайних станів".

Громадський активіст назвав "маніпулятивними" добірки новин більшості засобів масової інформації. І нагадав, що сусідня зі враженими грипом областями Польща заперечує наявність епідемії на своїй території. Штучне нагнітання паніки, на думку Мартинюка, вигідно перш за все, главі уряду, бо дозволяє відвернути увагу суспільства від провалів урядової політики та обмежити виборчу активність її політичних конкурентів.