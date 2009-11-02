Тимошенко обіцяє ще 300 тисяч доз

Уряд України має намір придбати ще кілька партій препарату "Таміфлю" у швейцарської компанії «Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд» для боротьби з епідемією грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні вночі в аеропорту "Бориспіль", де разом з міністром закордонних справ Петром ПОРОШЕНКОМ і главою Секретаріату Президента Вірою УЛЬЯНЧЕНКО зустрічала літак, що привіз до Києва з Швейцарії першу партію препарату обсягом 300 тис. упаковок за ціною 67 грн. за штуку.

"Ми не зупиняємося на цьому, і наступного тижня Міністерство закордонних справ разом з урядом, разом зі мною забезпечить оплату і поставки до України ще 300 тис. доз", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона відзначила, що партія ліків, що надійшла, і подальші, які залежно від необхідності за домовленістю з виробником купуватимуться щотижня, надходитимуть прямо в лікарні, минувши аптеки, щоб уникнути зловживань при реалізації цього препарату.

"Не даємо в аптеки, оскільки переконані, що розпочнеться спекуляція, з людей почнуть дерти три шкури, і тому ми покладаємося сьогодні на лікарні, а в лікарнях препарат надаватиметься безкоштовно", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр відзначила, що привезені сьогодні ліки вже до полудня будуть відправлені в усі області країни.

"Ліки, які ми зараз розвантажуємо, вони в терміновому порядку вже вночі за кілька хвилин пройдуть всі митні процедури і будуть відправлені до всіх областей України. І на 10.00 в більшості областей буде препарат. До 12.00 ми поставимо препарат і у віддалені області, у тому числі і в Автономну Республіку Крим", - відзначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також повідомила, що «Таміфлю» закуповується Міністерством охорони здоров`я за кошти держбюджету.

За словами представників швейцарської компанії, оплату за медпрепарати МОЗ здійснить найближчими днями. Ліки, оптова ціна яких становить близько 31 дол. США за упаковку, компанія погодилася продавати Україні фактично за собівартістю, враховуючи складну епідеміологічну ситуацію в країні, відзначили представники компанії.