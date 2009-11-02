Мер Тернополя: атомних вибухів не планується, дивіться весільні фото

Мер Тернополя спростував чутки про заплановане закриття у місті всіх ринків і магазинів

Тернопіль. 2 листопада. УНІАН. Міський голова Тернополя Роман ЗАСТАВНИЙ спростував чутки, що спричинили підвищений попит на продукти харчування, про заплановане закриття всіх ринків та магазинів у місті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це мер Тернополя сказав під час прес-конференції.

Також він спростував інші чутки, що поширювалися містом останніми днями.

“Абсолютно ніякого закриття, локалізації Тернополя, розсіювання різних речовин, підтоплення, вибухів атомних бомб не планується. Це може плануватися лише в штабах психічно хворих політичних лідерів і не більше. Закликаю тернополян не підтримувати чутки, які поширюють, на жаль, політики, які на словах беруть на себе відповідальність за стан справ в державі, в області, у селі, але насправді працюють виключно на дестабілізацію ситуації”, – сказав Р.ЗАСТАВНИЙ.

Він висловив переконання, що від того, наскільки люди не піддаватимуться паніці і наскільки вони будуть позитивно налаштованими, залежатиме, наскільки швидко вдасться подолати нинішню епідемічну ситуацію.

“Я раджу сісти в сімейному колі, подивитися весільні фотографії, згадати, як народжувалися діти, поспілкуватися про щось приємне. Після цього рівень захворюваності не буде рости”, – вважає мер Тернополя.

Він додав, що “зараз суспільство дуже “накручене”, напружене, ще й перебуває у виборчому процесі, і все це впливає на рівень захворюваності і поширення панічних настроїв”.

При цьому Р.ЗАСТАВНИЙ висловив переконання, що Тернопіль вийде з епідемії одним із перших завдяки злагодженості роботи лікарів та вчасності оголошеного карантину у школах та вжиття інших протиепідемічних заходів.

“Я не хочу прикрашати події, але катастрофи немає”, – переконаний міський голова.

Він також зауважив, що тернопільські медики готові надавати консультативну допомогу своїм колегам із інших регіонів, оскільки у місті епідемія почалась на тиждень раніше, й місцеві фахівці вже мають певний досвід боротьби з нею.

Як повідомляв УНІАН, станом на 31 жовтня показник захворюваності на ГРВІ та грип у Тернополі становив 300,07 випадків на 10 тисяч населення (станом на 30 жовтня - 267,03 на 10 тисяч населення). Кількість викликів швидкої допомоги зросла утричі.

Згідно з оперативними даними Міністерства охорони здоров’я, у Тернопільській області внаслідок ускладнень від грипу померло 14 осіб.