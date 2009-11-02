Литвин такої безпорадності ще не бачив

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що високопосадовці змагаються за те, хто очолить боротьбу з епідемією грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів парламентських комітетів.

За словами спікера, у ВР зареєстровано низку проектів постанов щодо інформації, пов’язаної з епідемією грипу.

«У нас відбувається політичне змагання, хто ж буде перший очолювати цей процес», - зазначив В.ЛИТВИН, додавши: «Бо в нас виникає таке незнищенне бажання на весіллі бути нареченим, на похованні – покійником, але обов’язково бути першим, в центрі уваги».

В.ЛИТВИН нагадав, що у п’ятницю, 30 жовтня, брав участь в засіданні Ради національної безпеки та оборони, і це засідання справило на нього «важке враження». «Такої безпорадності з боку тих, хто несе за це повну відповідальність, продемонстровано ще ніколи не було», - сказав він. За словами голови ВР, ті, хто має вирішувати дану проблему, говорили не що треба робити, а що не потрібно робити.

В.ЛИТВИН зазначив, що на поточному тижні парламент має розглянути проект держбюджету на 2010 рік з урахуванням норм, передбачених законом про підвищення соціальних стандартів, який підписав Президент.

Він також повідомив, що ВР повинна внести зміни до закону про вибори Президента України, зауваживши, що на виборчій кампанії вже позначається «проблема, пов’язана з пандемією».