Уряд планує збільшити кількість карантинних областей

Проаналізувавши ситуацію, сьогодні-завтра уряд буде приймати рішення «щодо введення чи невведення карантину в інших регіонах».

Про це заявив на засіданні погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, О.ТУРЧИНОВ зазначив, що динаміка останніх днів свідчить про те, що «немає значного епідеміологічного спалаху». Він додав, що відповідно до статистичних даних «поки що ми знаходимось в межах тієї статистики, яка стосується хворих на грип і летальних випадків, яка була в минулому році, а в позаминулому році вона була значно більша». «Але не можна розслаблятися, бо зараз тільки початок захворювання», - додав О.ТУРЧИНОВ.

Народний депутат України Ганна ГЕРМАН (фракція Партії регіонів) зазначила, що до комітету з питань свободи слова та інформації звертаються люди з проханням, щоб в ЗМІ виступав міністр охорони здоров`я та головний лікар із зверненнями, а не прем`єр-міністр, яка «політизує процес, а люди чекають кваліфікованої розмови». «Прем`єр-міністр дає деякі поради як лікар, які шкодять людям», - зазначила Г.ГЕРМАН. При цьому вона додала, що «Юлія Володимирівна (йдеться про Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН) буде мати інші приводи для піару».

У відповідь О.ТУРЧИНОВ зазначив, що «кожен керівник робить ті чи інші звернення відповідно до його повноважень і його відповідальності». Він зазначив. що лікарі інформують про ситуацію в ЗМІ, а також вже задіяна соціальна реклама з даного питання.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня український уряд оголосив карантин в 9-ти західних областях України.