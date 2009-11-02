Янукович рятується від грипу холодною водою

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ закликає владу виробити національний план із захисту населення від епідемії грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

За словами лідера Партії регіонів, треба створити загальнонаціональний штаб з подолання епідемії грипу.

Він наголосив, що «сьогодні політикам не можна змагатися» в питаннях, що стосуються здоров’я населення України. В,ЯНУКОВИЧ нагадав, що Партія регіонів збирає благодійні кошти, які будуть спрямовані на боротьбу з епідемією.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що на сьогодні дуже важливо, щоб була дана «правдива оцінка того, що зараз відбувається в регіонах».

Він зазначив, що консультувався з фахівцями, які чітко заявляють, що зараз недоцільно робити щеплення від грипу, «бо це може тільки зашкодити здоров’ю» (людей).

За словами В.ЯНУКОВИЧА, медики мають надати достовірну інформацію про профілактику грипу.

Відповідаючи на запитання журналістів, якими він особисто користується засобами для профілактики грипу, В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Я цілий рік обливаюся холодною водою, і мені це допомагає».